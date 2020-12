Erster Lockdown-Tag: Lernplattform für Schüler ausgefallen

Saarbrücken Am ersten Tag des coronabedingten Lockdowns ist im Saarland die Lernplattform für Tausende Schüler und Lehrer zeitweise ausgefallen. Sie sei wegen der vielen Zugriffe wahrscheinlich überlastet gewesen, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Bildungsministeriums in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa