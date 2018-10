später lesen Erster Öko-Aktionsplan für Rheinland-Pfalz vorgestellt Teilen

Mithilfe eines ersten Öko-Aktionsplans will das Land Rheinland-Pfalz seinen Flächenanteil an ökologischem Landbau auf insgesamt 20 Prozent erhöhen. „Wir wollen nicht nur das Angebot an Bio-Produkten steigern, sondern auch dafür sorgen, dass die Nachfrage gedeckt werden kann“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Freitag in Mainz. dpa