Erster Wünschewagen im Saarland eingeweiht

Im Saarland ist am Mittwoch der erste Wünschewagen für todkranke Patienten offiziell an den Start gegangen. Es ist der insgesamt 16. Wagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der bundesweit mit ehrenamtlichen Helfern unterwegs ist, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen. Gemeinsam fahren sie, begleitet von ehrenamtlichen Helfern, mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. dpa