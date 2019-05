später lesen Erstes Maiwochenende bringt Schnee- und Graupelschauer Teilen

Twittern

Teilen



Mit Temperaturen um vier Grad hat sich der Winter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zurückgemeldet. In den Hochlagen von Eifel und Hunsrück fiel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sogar Schnee. dpa