Erstes Treffen der Enquete-Kommission zu Corona-Maßnahmen

Eine Mitarbeiterin pipettiert Coronaproben. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Mainz Noch läuft die Pandemie, doch die Aufarbeitung in Rheinland-Pfalz beginnt schon jetzt: An heutigen Freitag trifft sich die mit den Stimmen der oppositionellen CDU und der Ampel-Koalition eingesetzte Enquete-Kommission zu den Maßnahmen gegen das neue Coronavirus zum ersten Mal - in der Steinhalle des Landesmuseums in Mainz, wo sonst das Landtagsplenum tagt.



