Erstes Türchen von Fachwerkhaus-Adventskalender geöffnet FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel

An einem Fachwerkhaus in Bernkastel-Kues ist das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet worden. An dem Gebäude auf dem mittelalterlichen Marktplatz ging am Samstag die Nummer 1 auf: Dahinter erschien ein Märchenbild. dpa