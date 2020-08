Erstklässler im Freien eingeschult: Neue Grundschul-App

Eine Erstklässlerin trägt nach ihrer Einschulungsfeier eine Schultüte nach Hause. Foto: Ralf Hirschberger/zb/dpa

Mainz Mit Schultüte, Ranzen und großen Augen haben Zehntausende von Kindern in Rheinland-Pfalz am Dienstag ihren ersten Schultag gefeiert. Die Einschulungsfeiern unter Corona-Bedingungen gestaltete jede Schule für sich, je nach den Bedingungen vor Ort.

„Es war sehr schön“, freute sich die Schulleiterin der Goetheschule in Mainz, Gabriele Erlenwein. Dort fand die Feier für knapp 80 Kinder in vier ersten Klassen bei schönem Wetter auf dem Sportgelände im Freien statt, zusammen mit Lehrkräfte und Eltern.

In die Freude und Aufregung des Tages mischte sich wohl überall die Sorge vor der zuletzt wieder etwas angestiegenen Zahl von Corona-Infektionen. „Ich zucke immer zusammen, wenn ich von den neuen Fällen in Mainz höre“, sagte die Schulleiterin. Für die Kinder in den ersten und zweiten Klassen wäre es desaströs, wenn wir sofort wieder schließen müssten.“

Insgesamt kommen in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz rund 37 100 Erstklässler in die Schule, 1450 mehr als im vergangenen Schuljahr. An einzelnen Schulen finden die Einschulungsfeiern auch erst am Mittwoch statt.