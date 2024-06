Neuer Trend Naturwein Naturwein von Moselwinzern, die vom Nichtstun leben

Schon das Logo hat etwas Radikales: Mit traditioneller Mosel-Lieblichkeit hat die neue Messe „Nouvelle Moselle“ jedenfalls nicht zu tun. Eher sieht die Sache nach aztekischen Hieroglyphen aus – was daran liegen kann, dass der Grafiker seinen Entwurf per Telearbeit aus Mexiko eingereicht hat. Es riecht nach Traditionsbruch, nicht nach einer verzopften Sicht von Riesling und Artgenossen. Ihre etwas anderen Weine stellen die zwölf Teilnehmer von der Mosel und ihre Gäste aus Rheinhessen, der Pfalz, dem Rheingau und von der Nahe am Sonntag, 16. Juni, in Traben-Trarbach vor (siehe Info).