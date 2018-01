später lesen Erstmals Grüne aus Rheinland-Pfalz in Parteirat gewählt FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die Grünen wollen die Wahrnehmung ihrer Haltung zu sozialen Alltagsproblemen verbessern - dieses Ziel nannte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jutta Paulus nach ihrer Wahl in den Parteirat auf dem Bundesparteitag in Hannover. „Viele meinen, die kümmern sich um Juchtenkäfer und die Marginalisierten in der Dritten Welt, aber meine Alltagsprobleme sind denen egal“, sagte Paulus am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Das können wir ändern, daran müssen wir arbeiten.“ Die neuen Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock seien dafür die Richtigen. dpa