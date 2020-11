Erstmals seit 1993: Saarbrücken gegen Kaiserslautern

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Erstmals seit 1993 treffen Aufsteiger 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern heute wieder in einem Punktspiel aufeinander. Vor coronabedingt leeren Rängen gehen die Gastgeber als Drittliga-Tabellenführer favorisiert in die Partie, die normalerweise Fan-Scharen aus dem Saarland und der Pfalz in den Ludwigspark treiben würde.

