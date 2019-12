Erstmals soll Grüner an Spitze des Städtetags gewählt werden

Wolfgang Treis, Oberbürgermeister von Mayen. Foto: Stadt Mayen/dpa/Archivbild.

Mayen/Landau Mit dem Mayener Oberbürgermeister Wolfgang Treis soll erstmals ein Grüner in die Führung eines kommunalen Spitzenverbandes in Rheinland-Pfalz aufrücken. Bei der Mitgliederversammlung des Städtetages am kommenden Freitag in Mayen solle Treis zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes gewählt werden, kündigte der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.

Das Vorschlagsrecht für den Vorsitz stehe turnusgemäß der SPD zu, sagte Hirsch. Sie habe den Mainzer OB Michael Ebling nominiert. Der CDU komme das Vorschlagsrecht für die beiden Stellvertreter zu. Die Union habe entschieden, die zweite Position den Grünen anzubieten.

OB Hirsch soll der stellvertretende Vorsitzende für die kreisfreien Städte werden. Für die kreisangehörigen Städte soll Treis zum stellvertretenden Chef gewählt werden.