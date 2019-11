Erzieher soll Kinder unsittlich berührt haben: Haftbefehl

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Landau Gegen einen in einer Kindertagesstätte beschäftigten Erzieher hat das Amtsgericht Landau Haftbefehl erlassen, weil er mehrere Kinder unsittlich berührt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, war am Mittwoch bei der Kriminalinspektion Landau Anzeige gegen den Mann, der in einer Kita im Kreis Germersheim angestellt ist, erstattet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa