Eine Erzieherin, die sich in einem Internat an einem Jungen vergangen hatte, ist zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die Frau zwischen Dezember 2006 und Dezember 2007 den Jungen sexuell berührte und sich von ihm anfassen ließ. Das Opfer sei zu Beginn der Taten zwölfeinhalb Jahre alt gewesen, sagte ein Gerichtssprecher. dpa