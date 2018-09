später lesen Es bleibt sommerlich und trocken FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

An Rhein, Mosel und Saar bleibt es in den kommenden Tagen bei spätsommerlichen Temperaturen. Die Höchstwerte von 27 Grad am Sonntag in der Eifel werden am Montag mit bis zu 28 Grad sogar noch getoppt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. dpa