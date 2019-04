später lesen Es bleibt warm: Mittlere Stufe der Waldbrandgefahr Teilen

Die Osterfeiertage werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland komplett sonnig bei frühsommerlichen Temperaturen. Am Samstag und Sonntag seien bis zu 24 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach an Karfreitag mit. dpa