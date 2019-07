Interview : „Es braucht keinen flächendeckenden Kahlschlag“

Wittlich/Mainz Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft kritisiert die Bertelsmann-Studie scharf. Er meint: Ein Aus kleiner Kliniken würde die Gesundheitsversorgung massiv verschärfen.

GERALD GASS Wer fast 1000 Krankenhäuser plattmachen will, befürwortet einen sozialen Kahlschlag, der unverantwortlich wäre. Ein solches Konzept zerstört die soziale Infrastruktur in einem abenteuerlichen Ausmaß, ohne die medizinische Versorgung tatsächlich zu verbessern.

GASS Das muss man vermuten, denn die Studie zielt ja darauf ab, insbesondere die kleineren Standorte zu schließen. Gehen wir davon aus, dass nach Bertelsmann gut zwei Drittel der Kliniken überflüssig sind, bleiben von rund 90 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz vielleicht noch 30 übrig. Wir als Krankenhaushausgesellschaft sagen zwar auch, dass man ausgewählte Standorte zu einem ambulanten Gesundheitszentrum entwickeln kann. Aber wenn wir 60 Krankenhäuser streichen, wäre das der völlig falsche Weg und ein fatales Signal für den ländlichen Raum. Unabhängig davon, ist es faktisch unmöglich, alle Betten von kleinen Häusern wirklich in vorhandene Großkliniken zu verlegen.

GASS Die Qualität der Häuser wurde in vielen Studien bestätigt. Natürlich gibt es Behandlungsfehler, das gilt aber für alle Häuser. Der Anteil ist niedrig: Der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat im Jahr 2018 rund 10 000 Beauftragungen gehabt, wo Patienten angegeben haben, schlecht behandelt worden zu sein. In 2500 Fällen davon wurden Fehler bestätigt.

GASS Bertelsmann meint, dass für viele Millionen Patienten eine ambulante Versorgung reicht. Ich sehe das anders und verweise da auf den Umstand langer Wartezeiten: Gerade im ländlichen Raum gibt es die Behandlungsmöglichkeiten oft gar nicht mehr. Viele Menschen finden keinen Arzt, der sie zeitnah behandeln kann oder ihnen einen schnellen Termin gibt. Haus- und Fachärzte auf dem Land sind bereits heute knapp. Bei Depressionen warten viele Patienten monatelang auf einen Termin beim Psychotherapeuten. Aufgrund der hohen Gefahr der Suizidalität suchen viele Patienten dann lieber ein Krankenhaus auf. Kliniken sind dann in der Behandlungspflicht. Das ist auch richtig so, so lange es an Alternativen fehlt.

GASS Der Mangel an Fachkräften ist ein flächendeckendes Problem, in der Tat bereitet er kleinen Kliniken aber ein größeres Kopfzerbrechen. Diese Standorte decken oft nur ein eingeschränktes Spektrum ab und sind für bestimmte Berufsgruppen weniger attraktiv, die gerne in einem breiteren Feld arbeiten wollen. An dem Problem können wir mit klugen Konzepten aber etwas verändern: Kliniken können über Standorte hinweg zusammenarbeiten. Zwischen Meisenheim und Idar-Oberstein tauschen wir Mitarbeiter aus, haben einen größeren Personalpool und mehr Aufgabenvielfalt. Es macht auch keinen Sinn, in einer Stadt die großen, gleichen Abteilungen zu haben, die sich Fachpersonal streitig machen. Problematische Parallelstrukturen müssen wir durch eine bessere Kooperation der Krankenhausträger beseitigen. Und auch die Telemedizin bietet Chancen, eine gute Qualität an kleinere Standorte zu bringen.