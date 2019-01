später lesen Es fehlt an Grippe-Impfstoff: „fatale Versorgungssituation“ FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Trotz des Imports von Grippe-Impfstoff aus dem Ausland mangelt es auch in Rheinland-Pfalz daran. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sprach in Mainz von einer „fatalen Versorgungssituation“ in der laufenden Grippesaison 2018/2019. Um dies für die kommende Saison zu verhindern, setzten sich auf Landesebene die Kassenärztlichen Vereinigungen, Apothekerverbände und Spitzen der AOK Anfang dieses Jahres zusammen. dpa