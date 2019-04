später lesen „Es ist ungerecht!“: Saar-Bürgermeister protestieren Teilen

In einer bundesweit einmaligen Protestaktion haben saarländische Bürgermeister am Dienstag in Berlin geschlossen gegen eine Ungleichbehandlung der deutschen Bergbauregionen demonstriert. „Es ist ungerecht, dass den Braunkohlerevieren beim Kohleausstieg Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt werden, während das (Steinkohle-Revier) Saarland vor Jahren mit ein paar Millionen abgespeist wurde“, sagte der Lebacher Bürgermeister Klauspeter Brill (parteilos) am Dienstag in Berlin. dpa