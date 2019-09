Es wird regnerisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Mit Regentropfen bedeckt sind die Blütenblätter einer Rose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet nach Nebelauflösung am Dienstag freundlich. Am Mittag ziehen von Südwesten jedoch dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf soll es schließlich regnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa