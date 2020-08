Es wird stürmisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dunkle Wolken ziehen über die Landschaft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Offenbach Im Laufe des Dienstags ziehen über Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer mehr Wolken auf - in der Nacht zu Mittwoch bestimmt dann ein Sturmtief das Wetter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mit.

Der DWD erwartet am Mittwoch verbreitet stürmische Böen. Der Himmel bleibt demnach fast den ganzen Tag grau. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in der Hocheifel, 22 Grad an der Mosel und bis 25 Grad in der Vorderpfalz.