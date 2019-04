später lesen Es wird stürmisch und teilweise sogar frostig Teilen

Nach dem vielen Sonnenschein in den vergangenen Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende echtes Aprilwetter. Der Wind frischt am Samstag aus südwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten um die 55 Stundenkilometer auf, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte. dpa