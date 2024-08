Freizeit Es wird voll - Wassersport „immer populärer“

Von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit Sitz in Bonn hieß es, allein bei den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern in Deutschland seien für Sportboote bereits rund 450.000 sogenannte Kleinfahrzeugkennzeichen vergeben worden (Stand: Januar 2024). Die Zahl habe sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich um jeweils rund 10.000 pro Jahr erhöht. „Es gibt also einen ansteigenden Trend im Sportbootbereich“, betonte die Behörde.