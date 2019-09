Es wird wieder kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Herbstblumen. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild.

Offenbach Der Spätsommer hält zwar noch einmal Einzug in Rheinland-Pfalz und dem Saarland - doch lässt er sich nur kurz blicken. Am Sonntag wird es zwischen 26 bis 29 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa