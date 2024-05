Eurovision Song Contest ESC-Fan und Luxemburgs Ex-Premier Bettel gratuliert Tali zum Finaleinzug

Hier hat Tali nun mehr Einheimisches zu bieten. Die 23-Jährige, die ihren Abschluss an der International School of Luxembourg machte und derzeit am Marymount Manhattan College in New York Musiktheater studiert, lebt seit ihrem elften Lebensjahr in Luxemburg. Im Halbfinale hatte sie nicht nur das Publikum vor Ort im Griff. Weil die Wahl der zehn Finalteilnehmenden aus insgesamt 15 Beiträgen ausschließlich durch europäische Publikum auf ihren Sofas getroffen wurde, war die Show auch perfekt aufs Fernsehen ausgerichtet.