später lesen ESC-Vierter Michael Schulte beim Rheinland-Pfalz-Tag FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Twittern

Teilen



Der Überraschungs-Vierte beim Eurovision Song Contest, Michael Schulte, kommt am 1. Juni zum Rheinland-Pfalz-Tag nach Worms. Der Musiker aus Buxtehude werde beim Konzert seines Freundes und Musikerkollegen Max Giesinger auf der RPR1.-Bühne als „special guest“ auftreten, teilte der Radiosender RPR1. am Freitag in Ludwigshafen mit. Schulte („You Let Me Walk Alone“) und Giesinger („80 Millionen“) sind seit mehreren Jahren „beste Buddies“, wie Giesinger kürzlich gesagt hatte. Der Musiker aus Karlsruhe wurde von Schulte, der im Sommer heiraten will, als Trauzeuge verpflichtet. Schulte hatte am vergangenen Samstag beim ESC in Lissabon überraschend den vierten Platz belegt. dpa