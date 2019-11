Essen und Trinken im Plenarsaal verboten

Mainz Aus Respekt vor der Würde des Hauses ist Essen und Trinken im Mainzer Landtag untersagt. Die Abgeordneten müssen trotzdem nicht darben. Auch Besucher können künftig Wasser bekommen.

Essen und Trinken ist im Plenarsaal in Mainz formal verboten. Dabei sind Zehn-Stunden-Tage im Landtag keine Seltenheit, und die Mittagspause wird oft gestrichen, damit sich die Debatten nicht zu lang in den Abend ziehen. Ausnahmen vom Trinkverbot - also ein Glas Wasser - gibt es am Rednerpult und mitunter auch am Präsidiumsplatz, wie Landtagssprecher Marco Sussmann berichtete.