Blick zum Himmel Eta-Aquariiden – So können Sie die Sternschnuppen im Mai sehen

Die ersten Eta-Aquariiden waren bereits Mitte April am Himmel zu sehen. Ihren Höhepunkt erreichen die Sternschnuppen aber erst im Folgemonat. Wer sich etwas wünschen will, sollte sich die Nacht zum 6. Mai im Kalender markieren und in der Stunde vor der Morgendämmerung Ausschau halten. Dann werden die meisten Sternschnuppen zu sehen sein, erklärt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Aber auch in den Tagen danach huschen die Eta-Aquariiden noch über den Nachthimmel. Ihre Zeit endet am 28. Mai.