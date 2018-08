später lesen Etwa 80 000 Besucher sehen Marx-Ausstellungen in 100 Tagen FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Nach 100 Tagen Marx-Ausstellungen in Trier haben die Organisatoren ein positives Zwischenfazit gezogen. Bislang seien rund 80 000 Besucher an vier Standorten gezählt worden, sagte Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) am Montag in Mainz. dpa