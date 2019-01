später lesen Etwas mehr Arbeitslose im Saarland zum Jahresausklang FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Twittern

Teilen



Die Arbeitslosenzahl an der Saar ist im Dezember geringfügig gestiegen, die Erwerbslosenquote blieb bei unverändert 5,7 Prozent. Im letzten Monat des vergangenen Jahres waren 30 200 Männer und Frauen im Saarland arbeitslos - 200 oder 0,6 Prozent mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mitteilte. dpa