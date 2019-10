Etwas mehr Erstsemester an der Saar-Universität

Studierende sitzen in einem Hörsaal. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Saarbrücken Die Zahl der Studienanfänger an der Universität des Saarlandes liegt mit derzeit gut 2300 leicht über dem Vorjahresniveau. Die Gesamtzahl der Studenten an der Saar-Universität in Saarbrücken und Homburg wird sich damit nach Angaben der Hochschule vom Montag in diesem Wintersemester voraussichtlich wie im Vorjahr auf etwa 16 800 einpendeln.

