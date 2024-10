Vorhersage Etwas Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder etwas regnen. Für heute rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem anfangs mit einzelnen schwachen Schauern und einem wechselnd bewölkten Himmel. Die Temperaturen erreichen dabei höchstens 12 bis 17 Grad. Menschen in Hochlagen müssen außerdem mit einzelnen starken bis stürmischen Böen rechnen.