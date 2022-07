Unwetter : Etwas weniger Blitzeinschläge im Saarland als im Vorjahr

Saarbrücken Im Saarland hat es 2021 weniger geblitzt als im Jahr zuvor. Wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht, schlugen insgesamt 1497 Blitze ein. In Bezug auf die Fläche des Bundeslandes waren das 0,58 Einschläge pro Quadratkilometer - nach 0,6 im Vorjahr.

Insgesamt gehört das Saarland damit zu den drei blitzärmsten Bundesländern. Nur in Sachsen-Anhalt und in Bremen schlugen weniger Blitze ein. Ganz vorne liegen Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Bei den Blitzeinschlägen in den Hauptstädten lag der Regionalverband Saarbrücken mit 0,58 Blitzen pro Quadratkilometer im Mittelfeld.