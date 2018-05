später lesen Statistik Etwas weniger Einbürgerungen FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Einbürgerungen ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr leicht gesunken. 2017 wurden 5881 Ausländer deutsche Staatsbürger, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Das waren 183 oder 3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Von den 2017 eingebürgerten 2542 Männern und 3339 Frauen lebte die Hälfte bereits 15 Jahre oder länger in Deutschland. Im Schnitt waren die frischgebackenen Bundesbürger 34 Jahre alt. dpa