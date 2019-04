später lesen EU-Abgeordneter Jo Leinen: Europawahl ist „Schicksalswahl“ Teilen

Die Europawahl am 26. Mai ist nach Ansicht des langjährigen EU-Abgeordneten Jo Leinen (SPD) die wohl wichtigste seit der Einführung der Direktwahl zum EU-Parlament vor gut 40 Jahren. „Es ist in gewisser Weise auch eine Schicksalswahl“, sagte der Saarländer am Samstag bei einem Landesparteitag der SPD im Saarland in Neunkirchen. dpa