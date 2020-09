EU-Agrarminister-Treffen: Sternfahrt mit Traktoren geplant

Traktoren fahren über eine Straße. Foto: David Young/dpa/Archiv/Symbolbild

Koblenz Für den Abschlusstag des Treffens der EU-Agrarminister haben Demonstranten eine Sternfahrt mit rund 400 Traktoren in Koblenz angekündigt. Sie sollen heute Morgen am Tagungsort am Rhein eintreffen. Schon seit Beginn der informellen EU-Zusammenkunft am Sonntag war es zu etlichen Kundgebungen gegen die europäische Agrarpolitik gekommen.

Verkehrsstaus in ganz Koblenz waren die Folge.