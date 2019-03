später lesen EU-Agrarministerkonferenz gastiert 2020 in Koblenz Teilen

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 wird Koblenz Gastgeber einer EU-Agrarministerkonferenz. Das Treffen werde voraussichtlich Ende August bis Anfang September sein, kündigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag in Mainz an. dpa