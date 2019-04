später lesen EU-Gericht plant Urteil über Beihilfen für Flughafen Hahn Teilen

Das EU-Gericht will das Urteil im Streit um Beihilfen für den Hunsrück-Flughafen Hahn nach einer kurzfristigen Verschiebung nun an diesem Freitag verkünden. Das kündigte ein Gerichtssprecher an. Ursprünglich war die Verkündung bereits für den heutigen Mittwoch geplant gewesen, sie wurde aber verschoben. dpa