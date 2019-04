später lesen EU-Kommissionspräsident Juncker in Saarbrücken eingetroffen Teilen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Montag zu seinem Besuch in Saarbrücken eingetroffen. Bevor er am Mittag eine Rede bei einer Sondersitzung im saarländischen Landtag hält, wurde er von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in der Staatskanzlei empfangen. dpa