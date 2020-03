Eugen Ruge sieht Corona-Krise auch als Chance

Der Schriftsteller Eugen Ruge. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Der neue Stadtschreiber von Mainz, Eugen Ruge, hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise den Blick für Missstände zu schärfen. In einem Schreiben an alle Mainzerinnen und Mainzer erklärte der Schriftsteller am Mittwoch: „Mit Corona sieht man besser.“ Wenn man genau hinschaue, werde in der Krise einiges sichtbar, was sonst oft verdeckt werde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als eines von vielen Beispielen nannte Ruge den Mangel an Pflegekräften in Deutschland und mahnte: „Vielleicht wäre Corona ja mal ein Anlass, unser Gesundheitssystem zu überdenken?“ So habe ein Drittel aller Geburtskliniken in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren schließen müssen, „weil Geburt sich nicht rechnet“.

Der wirtschaftliche Shutdown in der gegenwärtigen Situation sei nicht lange durchzuhalten, schrieb Ruge. Aber es gebe jetzt auch die Chance, mal darüber nachzudenken, „was die tägliche Hetzjagd eigentlich mit uns macht“. Schließlich sagten auch die Virologen: „Verlangsamung ist lebensrettend.“

Bei seinem ersten Besuch in Mainz, schrieb Ruge, habe er kurz vor der Wende in der DDR kaum fassen können, dass es dort so viele Kneipen gebe. „Damals war ich echt voll für den Kapitalismus.“ Aber inzwischen frage er auch: „Beruht unser Wohlergehen in Deutschland vielleicht auch darauf, dass eine Näherin in Äthiopien 1,50 Dollar am Tag verdient?“