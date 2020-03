Eulen Ludwigshafen verzichten auf Geld

Ludwigshafen In der Coronakrise verzichten Spieler und Mitarbeiter des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen auf einen Teil ihres Gehalts. „Damit setzen die Eulen ein großes Zeichen der Solidarität zum Club, um die wirtschaftliche Situation etwas zu entlasten“, teilte der pfälzische Verein am Montagabend mit.

An der Spielstätte des Vereins, der Friedrich-Ebert-Halle, hatte das THW Ludwigshafen am vergangenen Wochenende zur möglichen Behandlung künftiger Infizierter mit dem neuartigen Coronavirus Feldbetten aufgestellt. „Wo normalerweise die Eulen Ludwigshafen in der ersten Handballbundesliga um Punkte kämpfen, stehen jetzt Parzellen für Patienten, die hoffentlich nie benötigt werden“, hieß es vom Technischen Hilfswerk. In Ludwigshafen waren dem Gesundheitsministerium in Mainz zufolge bis Montag (23.3., 11.00 Uhr) 17 Sars-CoV-2-Fälle bestätigt.