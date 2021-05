Eurojackpot-Spieler aus der Eifel gewinnt 2,7 Millionen Euro

Koblenz Ein noch unbekannter Tipper aus der rheinland-pfälzischen Eifel ist in der Lotterie Eurojackpot mit einem Einsatz von 16,75 Euro Millionär geworden. Der Spieler oder die Spielerin gewann am Freitagabend 2 724 736,30 Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Samstag mitteilte.

Die fünf Zahlen 15, 26, 35, 37 und 43 stimmten demnach ebenso überein wie eine Eurozahl. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sich der Glückspilz beim Koblenzer Glücksspielunternehmen melden, da der Schein ohne Kundenkarte ins Spiel gegeben worden sei.

Gewinne in derselben Höhe gingen in der zweiten Gewinnklasse auch an Glücksspieler in Baden-Württemberg, Sachsen, Dänemark und der Tschechischen Republik. Den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot räumte ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet in Hessen ab. Seinen Tipp gab er für acht Euro im Internet ab, teilte Lotto Hessen mit.

Der deutsche Lottorekord wurde damit erneut eingestellt. Zuletzt hatte sich im Januar 2021 ein Spieler aus Ostwestfalen den Gewinn über 90 Millionen Euro gesichert. Zuvor war der Eurojackpot sechs Mal nicht geknackt worden. Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum 13. Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht.

Glücksspiel kann süchtig machen. Lotto Rheinland-Pfalz bietet aus diesem Grund nach eigenen Angaben Spielteilnehmern Hilfe an, um Glücksspielsucht zu verhindern oder zu behandeln. Zum Beispiel können gefährdete Teilnehmer vom Spiel ausgeschlossen werden. Eine solche Spielsperre könne vom Spieler selbst oder von anderen, beispielsweise Angehörigen oder Freunden, beantragt werden.