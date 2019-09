Europaminister der Bundesländer tagen in Trier

Eine Europafahne weht im Wind. Die Europaminister der deutschen Länder kommen am Mittwoch zu einer zweitägigen Konferenz in Trier zusammen. Foto: Robert Michael.

Trier Die Europaminister der deutschen Länder kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) zu einer zweitägigen Konferenz in Trier zusammen. Sie wollen den Beitrag der Länder für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorbereiten, die in der zweiten Jahreshälfte von 2020 ansteht.

