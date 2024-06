Kuriose Europawahl Diese außergewöhnlichen Parteien dürfen dieses Mal nicht mitmachen

Schon mal etwas gehört von der Menschlichen Welt? Klar, träumen wir irgendwie alle davon, dabei gibt es sie bereits – und das sogar schon seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2013 wurde die Partei Menschliche Welt in Berlin gegründet; inzwischen hat sie nach eigenen Angaben bundesweit über 660 Mitglieder in elf Landesverbänden und setzt sich „für das Wohl und Glücklichsein aller“ ein. Und die Menschliche Welt tritt bei der diesjährigen Europawahl an – als eine von 34 Parteien und politischen Vereinigungen, die der Bundeswahlausschuss jetzt zur Wahl am 9. Juni zugelassen hat.