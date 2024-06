Ob das glattgehen wird? Warum kleine Gemeinden bei Europawahl nicht selber auszählen dürfen und was das bedeutet

In etlichen Mini-Gemeinden in Rheinland-Pfalz wird am Sonntag im Wohnzimmer gewählt. „Wir haben kein Gemeindehaus“, sagt Ortsbürgermeister Bruno Schoos (parteilos) in Herbstmühle im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Daher stelle er - wie auch schon oft zuvor - sein Wohnzimmer als Wahllokal zur Verfügung. „Es sind ja nur ein paar Wähler, aber wir müssen das Wahlbüro von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet haben.“ Der Ort nahe der luxemburgischen Grenze zählt 21 Einwohner.