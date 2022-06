Erneut Flüge annulliert und verspätet : Pannenserie und kein Ende: Erneut hängen Urlauber fest – Was der Sprecher des Saarbrücker Flughafens dazu sagt

Probleme bei der Fluggesellschaft treffen auch Reisende ab und von Saarbrücken. (Archivaufnahme) Foto: dpa/David Young

Erst Kunden der Fluggesellschaft Smartlynx, jetzt von Eurowings: Schon wieder hängen Urlaubsrückkehrer auf Mallorca fest. So reagiert Saarbrückens Flughafensprecher Ludwin Vogel auf die Serie von Verspätungen und Annullierungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Matthias Zimmermann

Auf Teneriffa gestrandet, nicht von Saarbrücken aus pünktlich in die Ferne gestartet. Und jetzt erneut nach dem Urlaub nicht nach Hause kommen. Schon wieder sitzen Passagiere auf Mallorca fest, die Samstagfrüh, 25. Juni, in Ensheim erwartet wurden. Diesmal handelt es sich um eine Eurowings-Maschine, deren Start auf der Mittelmeerinsel gecancelt worden war.

Und damit nicht genug: Die Verspätungen beim Ferienflieger Smartlynx dauern an. So verzögerte sich die Heimkehr ebenfalls von Mallorca um rund zwei Stunden. Die eigentlich für 11.55 Uhr am Saar-Airport vorgesehene Landung schob sich bis 14 Uhr hinaus.

Saarbrücker Flughafensprecher verteidigt: An uns liegt‘s nicht

Wer ist schuld an dieser Pannenserie so kurz vor der eigentlichen Ferienzeit? Ludwin Vogel sieht da die Fluggesellschaften einzig und allein in der Pflicht. „An uns liegt‘s nicht.“ Der Pressesprecher am Saarbrücker Flughafen am Samstag auf SZ-Anfrage: „Die Gesellschaften, gerade Eurowings, haben erhebliche Probleme beim Personal.“ Das hatte das Unternehmen unlängst selbst publik gemacht. So könne es sein, dass durch Krankheit wie eine Corona-Infektion Piloten und Stewardessen ausfallen. Vogel: „Dann haben die Airlines aktuell keine Reserven. Und die Maschine bleibt am Boden.“

Was den Flughafen im Saarland betrifft, sei den dort Verantwortlichen kein Vorwurf zu machen. Hier habe die Geschäftsführung rechtzeitig vorgesorgt, versichert der Airport-Sprecher. „Wir haben zusätzlich Personal eingestellt. Damit sind wir auch für die Ferien gut gerüstet.“ Das betreffe alle Bereiche – sowohl Sicherheit, Abfertigung und Gepäck.

Lesen Sie auch Testfall NRW : Ferienbeginn droht Airports an ihre Grenzen zu bringen

Berichte, wonach Flieger wegen Personalengpässen am Boden nicht starten und landen können, wies Vogel für seinen Standort vehement zurück. Er verwies abermals auf die schwierige Lage bei den Belegschaften der Airlines.

Eurowings strich vorsorglich schon mehrere 100 Flüge

So hatte Eurowings bereits angekündigt, mehrere 100 Flüge vorsorglich zu annullieren. An den großen Flughäfen wie in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt führten Ausfälle bereits zu chaotischen Verhältnissen bei Wartenden und an der Gepäckabfertigung.

Immer noch Verspätung bei Smartlynx ab Saarbrücken

Bei der baltischen Smartlynx, die ab Saarbrücken für den Pauschalreiseanbieter Tui im Einsatz ist, habe es nach Aussage des Unternehmenssprechers Jan Limbach organisatorische Schwierigkeiten gegeben, die zuletzt zu Ausfällen sowie zu verspäteten Starts und Landungen geführt hatten. Dies wirke sich bis jetzt noch auf den Flugplan aus. Weiterhin müssen Passagiere mit verspäteten Flügen rechnen – wie eben bei der Maschine von Mallorca nach Saarbrücken an diesem Samstag.

Ob es bei den übrigen Anbietern ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten kommt? Noch werden die Ankünfte und Abflüge der türkischen Corendon mit dem Ziel Heraklion auf der griechischen Insel Kreta sowie bei der Wizzair aus der Schweiz, die Saarbrücken mit der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajewo verbindet, pünktlich angegeben. Auch Smartlynx, deren Flugzeug aus Fuerteventura am Samstagabend landen soll, steht bislang ohne Verspätung im Plan.