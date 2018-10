später lesen Eva Menasse wird neue Stadtschreiberin in Mainz FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Die Romanautorin Eva Menasse zieht im kommenden Jahr in die Mainzer Stadtschreiberwohnung ein. Die in Wien geborene Wahl-Berlinerin tritt damit die Nachfolge an von Anna Katharina Hahn, wie die Stadt Mainz am Montag mitteilte. dpa