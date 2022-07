Bergbau : Evakuiertes Pflegeheim: Wiederinbetriebnahme unklar

Neunkirchen Nach der Evakuierung eines Pflegeheims in Neunkirchen wegen erhöhter Methangas-Werte ist unklar, wann der Betrieb wiederaufgenommen werden kann. Es werde eine Gasabsauganlage eingesetzt, kündigte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag an.

Wie lange diese benötige, könne nicht gesagt werden.

In dem Pflegeheim war am Sonntag ein erhöhter Methangaswert gemessen worden. Der Wert lag laut Sprecher nah an der Explosionsgrenze. Die über 70 pflegebedürftigen Menschen wurden etwa in Krankenhäusern oder bei ihren Angehörigen untergebracht.

Das geruchlose Gas war aus einer alten Grube unterhalb des Geländes nach oben gestiegen und auch in den Keller des Pflegeheims gelangt. Dem Feuerwehrsprecher zufolge ist das Grubengas in der Stadt ein bekanntes Problem, es würden regelmäßig Messungen durchgeführt. Warum die Werte auf dem Heimgelände am Sonntag so gestiegen waren, sei noch unklar.

(dpa)