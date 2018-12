später lesen Evakuierung vor Entschärfung von Weltkriegsbombe in Gönnheim FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Vor der Entschärfung einer Fliegerbombe haben in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) rund 1600 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung begann um 8 Uhr, ab 10 Uhr wollten Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst kontrollieren, ob alle Bewohner der Gemeinde dem Aufruf nachgekommen sind, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bei Twitter mitteilte. dpa