Kriegsfolgen Evakuierungen und Straßensperrungen vor Bombenentschärfung

Mainz · Etwa 3500 Menschen müssen am Freitag in Mainz wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen oder ihren Arbeitsplatz verlassen. Mehr als 160 Gebäude in einem Radius von rund 750 Metern um den Fundort nahe des Europakreisels müssen bis 10.00 Uhr geräumt sein, wie die Stadt mitteilte.

26.04.2024 , 08:49 Uhr

Ein Absperrband der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa

Die Entschärfung soll demnach um 12.00 Uhr beginnen. Ab 10.00 Uhr werden nach Angaben der Stadt die Straßen im Gefahrenbereich gesperrt. Davon besonders betroffen seien die Koblenzer Straße sowie die Saarstraße (L419). Die Polizei wies außerdem auf Sperrungen der Bahnstrecke Gonsenheim/Waggonfabrik sowie im Straßenbahn- und Busverkehr und dementsprechend auf voraussichtlich erhebliche Verkehrsbehinderungen hin. Die 500-Kilogramm-Bombe mit zwei intakten Zündern aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden. Wie lange die Entschärfung dauert, hängt nach Angaben der Stadt vom Verlauf ab. © dpa-infocom, dpa:240426-99-816482/2

(dpa)