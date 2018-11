später lesen Evangelische Kirche der Pfalz tagt in Speyer FOTO: Winfried Rothermel FOTO: Winfried Rothermel Teilen

Die Evangelische Kirche der Pfalz ordnet von diesem Donnerstag (22.11.) an ihre weltlichen Dinge und befasst sich bei einer Tagung in Speyer mit Etat- und Personalfragen. Auf dem Programm der so genannten Synode stehen bis Samstag (24.11.) unter anderem der Entwurf des Doppelhaushalts 2019/20 und die Wahl eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin des Kirchenpräsidenten. dpa